El nuevo Plan de Formación ante Emergencias prepara al alumnado canario

El proyecto dota a los estudiantes de herramientas clave de autoprotección y adapta los contenidos a la realidad geográfica del archipiélago

El Gobierno de Canarias impulsa un nuevo Plan de Formación ante Emergencias para los estudiantes. Esta iniciativa busca dotar al alumnado de herramientas de autoprotección frente a distintos riesgos naturales. El profesorado imparte estas claves en centros educativos como el IES Santa Ana.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Nos colamos en una de las primeras sesiones de este novedoso programa educativo. En primer lugar, los docentes presentan una situación de alerta simulada a los jóvenes. De este modo, los estudiantes aprenden las claves para actuar ante riesgos naturales.

Metodología y debate en el aula

Roberto Ruiz imparte la asignatura de Geografía e Historia en el IES Santa Ana. El profesor inicia la clase con una situación de alerta para el alumnado. Así, los chicos imaginan que suena una alarma en sus propios teléfonos móviles.

A continuación, la clase debate las acciones para esos primeros 30 segundos. Con esta estrategia, el docente obtiene las ideas previas que tiene el alumnado. Las respuestas iniciales de los jóvenes muestran reacciones y decisiones muy diversas.

Por ejemplo, un alumno afirma que saldría del aula para ir a su casa. Otro estudiante prefiere ir a la planta más alta que hay en el centro. Finalmente, otros deciden esperar las indicaciones de los profesores o los protocolos existentes.

Contenidos adaptados y objetivos

Además, el programa ajusta todo el contenido a la orografía de las islas. Este enfoque responde directamente a la especial realidad geográfica del archipiélago canario. Los profesores adaptan esta formación a las distintas asignaturas de los estudiantes.

Pablo Fernández también enseña Geografía e Historia en el IES Santa Ana. Él explica que los alumnos estudian el riesgo de los volcanes en Canarias. Asimismo, el temario incluye las inundaciones y los fenómenos meteorológicos adversos.

María Afonso coordina el proyecto desde la Viceconsejería de Educación del Gobierno de Canarias. Ella destaca el propósito de extender una cultura preventiva en medidas de autoprotección. Por tanto, buscan dotar al alumnado de conocimientos y competencias sobre esta materia.

Concienciación de las nuevas generaciones

Las charlas logran transmitir unos objetivos muy claros a todo el alumnado. Posteriormente, los profesores evalúan el aprendizaje y ponen nota a los estudiantes. En consecuencia, los jóvenes demuestran asimilar los conceptos teóricos tras las explicaciones.

Rocío es una de las alumnas que participa activamente en esta charla formativa. Ella entiende que el riesgo no depende solamente del fenómeno natural como tal. También influye directamente la cantidad de gente a la que pueda afectar.

Por esta razón, la joven destaca que siempre tenemos que estar preparados para ello. El alumnado demuestra tener la lección completamente aprendida tras la sesión. En definitiva, el plan logra dotar a los canarios de herramientas clave de autoprotección.