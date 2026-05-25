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Canarias pedirá más información al Estado sobre la posible cogestión de los aeropuertos en las islas

Redacción RTVC
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El portavoz del Ejecutivo canario ha anunciado que el Gobierno canario remitirá una carta al Gobierno de España solicitando la adaptación a Canarias del modelo que se aplicará en País Vasco y Cataluña con los aeropuertos

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Gobierno de España más información sobre la adaptación a Canarias del modelo que se aplicará en País Vasco y Cataluña respecto a la gestión de los aeropuertos.

Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, cree que, respondiendo a lo estipulado en el artículo 161 del Estatuto de Canarias, el Ejecutivo canario quiere ir «más allá» de lo establecido para esas dos comunidades autónomas.

(Habrá ampliación)

Consejo de Gobierno del pasado 18 de mayo 2026. Imagen Presidencia del Gobierno
Consejo de Gobierno del pasado 18 de mayo 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

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