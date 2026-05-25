El portavoz del Ejecutivo canario ha anunciado que el Gobierno canario remitirá una carta al Gobierno de España solicitando la adaptación a Canarias del modelo que se aplicará en País Vasco y Cataluña con los aeropuertos
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Gobierno de España más información sobre la adaptación a Canarias del modelo que se aplicará en País Vasco y Cataluña respecto a la gestión de los aeropuertos.
Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, cree que, respondiendo a lo estipulado en el artículo 161 del Estatuto de Canarias, el Ejecutivo canario quiere ir «más allá» de lo establecido para esas dos comunidades autónomas.
(Habrá ampliación)
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