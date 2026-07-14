CC Gran Canaria respalda la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias en 2027

El Consejo Político Insular acuerda apoyar por unanimidad la propuesta del secretario general nacional de volver a encabezar el proyecto nacionalista en las próximas elecciones

Coalición Canaria Gran Canaria ha respaldado este lunes la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias de cara a las elecciones autonómicas de 2027, en el transcurso del Consejo Político Insular celebrado en la isla y presidido por el secretario general insular, Pablo Rodríguez.

CC Gran Canaria respalda la candidatura de Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias en 2027 / Coalición Canaria

Durante el encuentro, Fernando Clavijo ha presentado a la organización su propuesta para volver a encabezar el proyecto nacionalista, defendiendo la necesidad de consolidar el trabajo desarrollado durante la presente legislatura y continuar impulsando un modelo de gobierno centrado en la defensa de los intereses de Canarias.

Candidatura de Fernando Clavijo

Durante su intervención, Fernando Clavijo aseguró que presenta su candidatura “con la ilusión y la responsabilidad de dar continuidad a un proyecto estable, que ha permitido avanzar y que todavía tiene mucho recorrido por delante. Canarias afronta retos muy importantes y necesitamos seguir priorizando políticas que respondan a las preocupaciones reales de la gente, como el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la sanidad o la mejora de los servicios públicos. Queremos una Canarias que decida su futuro desde Canarias, sin estar subordinada a los intereses de Madrid, y que siga defendiendo con firmeza aquello que le corresponde para mejorar la vida de nuestra gente”.

El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha trasladado el respaldo de la organización insular a la candidatura y ha destacado que Clavijo representa «el liderazgo que Canarias necesita para afrontar los retos de los próximos años».

«Fernando Clavijo ha demostrado que sabe gobernar, que conoce esta tierra y que antepone siempre los intereses de Canarias. Desde Gran Canaria respaldamos su candidatura con la convicción de que es la mejor garantía para seguir consolidando un proyecto nacionalista fuerte, útil y cercano a la ciudadanía», ha afirmado Rodríguez.

Rodríguez ha subrayado además que la formación afronta el próximo ciclo electoral con una organización fortalecida y preparada para continuar ampliando el respaldo social al proyecto nacionalista en Gran Canaria y en el conjunto del Archipiélago.

Coalición Canaria Gran Canaria se suma al respaldo de otras organizaciones insulares del partido que ya se han expresado en favor de la candidatura de Fernando Clavijo para continuar liderando el proyecto nacionalista en las elecciones autonómicas de 2027.