El pleno del Parlamento de Canarias inició este martes la sesión con una declaración institucional sobre los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela

Hemiciclo del Parlamento de Canarias. Imagen de archivo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde el pleno del Parlamento a preguntas sobre el Pacto Europeo de Migración, las ayudas a Venezuela, la estabilidad política, la conflictividad laboral sanitaria, los sobrecostes en las islas no capitalinas, y el Centro Nacional de Vulcanología, entre otras cuestiones.

Además, el pleno realizó una declaración institucional sobre los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

Venezuela

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que no es operativo enviar contenedores a Venezuela porque la logística está «destruida y sobrepasada». Y ha señalado que el panorama «no es para nada alentador«, por lo que se necesitará ayudar durante muchos años.

En respuesta a una pregunta del diputado de ASG Casimiro Curbelo, Clavijo ha agradecido en el pleno del Parlamento regional que grupos políticos, cabildos y ayuntamientos canarios han cerrado filas en torno a la ayuda a Venezuela tras los terremotos y con el objetivo de dar una respuesta lo más beneficiosa posible.

Ha recordado que desde la primera noche el Gobierno de Canarias estuvo en contacto con las 22 entidades canarias en Venezuela. Y ha subrayado que lo más operativo para enviar ayuda es apoyarse en los países colindantes, pues en la zona afectada por los seísmos aún se está desescombrando «y el panorama no es para nada alentador».

Posteriormente vendrá la fase de reconstrucción en un espacio que ya fue castigado en su momento por la tragedia de Vargas, ha rememorado el presidente canario, para señalar que el Ejecutivo de las islas ha aprobado incrementar los bonos de ayuda para medicinas y alimentos con el objetivo de llegar a más beneficiarios.

Además el Gobierno de Canarias actúa en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores en el canal de información para fallecidos y personas que aún no se han encontrado. Fernando Clavijo ha llamado a ser «muy cuidadosos» con este tipo de comunicaciones para evitar generar confusiones.