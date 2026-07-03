Clavijo pide formalizar el convenio del Centro Nacional de Vulcanología antes de final de año

El Gobierno de Canarias solicitó un informe técnico sobre la propuesta remitida por el Estado

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, afirmó este viernes que el Gobierno autonómico trabaja para desbloquear el convenio de creación del Centro Nacional de Vulcanología (CNV) y ha advertido de que es necesario formalizar el acuerdo antes de que finalice el año para evitar la pérdida de los recursos económicos previstos para el proyecto.

Clavijo realizó estas declaraciones este viernes en La Palma, a preguntas de los periodistas sobre la denuncia del Cabildo de La Palma, que ha acusado al Gobierno de España de retrasar la puesta en marcha del centro y de modificar el contenido del convenio.

El presidente del Ejecutivo canario comunicó que el Gobierno de Canarias solicitó un informe técnico sobre la propuesta remitida por el Estado y que el jueves trasladó ese documento al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Un proyecto «descafeinado»

Según Clavijo, el Ejecutivo autonómico entiende que el borrador del convenio «no hace justicia» a los acuerdos alcanzados previamente y considera que el proyecto «se está descafeinando» respecto al modelo inicialmente previsto para el CNV.

En este sentido, el presidente canario defendió que el Centro Nacional de Vulcanología debe configurarse siguiendo el modelo de otros organismos científicos con sede en Canarias, como el Instituto de Astrofísica de Canarias o el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.

El presidente aseguró que continúan intercambiándose borradores y correos electrónicos entre las administraciones implicadas y ha anunciado que el ministro Ángel Víctor Torres se comprometió a revisar la propuesta.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el Lehendakari vasco, Imanol Pradales (d), en una imagen de archivo.

Un acuerdo formalizado en 2026

Clavijo ha avanzado que la próxima semana está prevista una conversación telefónica o una reunión telemática entre representantes del Gobierno de Canarias, los cabildos de La Palma y Tenerife y los ministerios implicados para tratar de resolver las diferencias sobre el contenido del convenio.

El objetivo, ha añadido, es que el acuerdo quede constituido y formalizado antes de que concluya el año, evitando así que los fondos asignados al proyecto puedan perderse.

Asimismo, ha manifestado que comprende «perfectamente» el malestar expresado por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y ha considerado que esa reacción ha servido para acelerar las gestiones entre las administraciones con el fin de desbloquear el proyecto.