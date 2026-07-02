El Plan de Vivienda 2026-2030 busca consensuar el documento con ayuntamientos y cabildos e incorpora la construcción industrializada

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presentó este miércoles al Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) las líneas estratégicas del futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030.

La reunión se enmarca en el proceso de participación impulsado por el Ejecutivo para recabar las aportaciones de las administraciones locales e insulares antes de la aprobación definitiva del documento, cuyo periodo de consulta permanecerá abierto hasta el 30 de julio.

El futuro plan se estructurará en cuatro ejes: el aumento del parque público de vivienda mediante nuevas promociones, la rehabilitación del parque residencial y la regeneración de barrios, el mantenimiento de las ayudas al alquiler y la compra de vivienda, y el impulso a la promoción privada de vivienda protegida.

El Gobierno de Canarias presenta a la FECAM las líneas estratégicas del Plan de Vivienda 2026-2030. Gobierno de Canarias

Creación de una comisión de seguimiento

Además, el Gobierno apuesta por la construcción industrializada para reducir los plazos de ejecución y hacer frente a la falta de mano de obra en el sector, un modelo que ya se aplica en promociones públicas de San Bartolomé de Tirajana y San Sebastián de La Gomera.

Durante el encuentro, Rodríguez hizo un llamamiento a los ayuntamientos para que continúen cediendo suelo público con el fin de ampliar la oferta de vivienda protegida.

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, defendió un modelo de cogobernanza para consensuar el plan y propuso la creación de una comisión de seguimiento integrada por el Gobierno, los cabildos y los municipios para acompañar tanto la elaboración como la ejecución del documento.