El Gobierno de Canarias activa un servicio médico urgente en La Guaira

El horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas y la consulta contará con equipo médico y una persona de apoyo

El Gobierno canario activará desde este jueves un servicio médico de urgencia de medicina general en La Guaira para atender a los canarios y sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

Miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas montan guardia cerca de los escombros una semana después de que los terremotos azotaran el país, en La Guaira, Venezuela, 1 de julio de 2026. REUTERS/Marian Carrasquero

Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela, en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica urgente y se habilitará también un servicio de información y consultas en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias ubicada en esas mismas instalaciones.

El Gobierno de Canarias informa de que el horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas. Además, la consulta contará con equipo médico y con una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver dudas y facilitar la coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

Distribución de 200 ayudas

Según una nota del Ejecutivo canario, la puesta en marcha de este servicio forma parte del plan de actuación que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para los próximos tres meses, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

Asimismo, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia, compuestas por alimentos de primera necesidad, agua y medicación.

Estas ayudas han sido posibles gracias a las donaciones realizadas por particulares, empresas y entidades colaboradoras, y están siendo canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela hacia las familias y personas damnificadas.

Además en el plan diseñado por el Gobierno de Canarias está prevista la entrega de 100 bolsas de comida en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso y Catia, y otras 100 en La Guaira, en áreas como Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe.

Labor esencial de las entidades canarias

José Téllez, director general de Emigración del Gobierno de Canarias, afirmó que la consulta médica en La Guaira permitirá reforzar la atención urgente en una de las zonas más afectadas por el terremoto no solo desde el punto de vista sanitario, sino también para ofrecer acompañamiento y orientación a quienes necesitan saber a dónde acudir y cómo canalizar sus necesidades.

Téllez destacó la labor imprescindible que están realizando las entidades canarias en Venezuela y las oficinas descentralizadas, que son los ojos, las manos y la voz de Canarias sobre el terreno”.

Según explicó, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela se ha convertido en el centro logístico de referencia para coordinar la recepción, organización y distribución de las ayudas.

José Téllez, director general de Emigración del Gobierno de Canarias. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Además el Gobierno de Canarias agradece la solidaridad de las empresas, entidades y particulares que han colaborado para hacer posible esta primera distribución de ayuda de emergencia.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias añade en su nota que mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela a través de la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país, las entidades canarias y las oficinas descentralizadas.

Esta red está permitiendo canalizar la información, detectar necesidades prioritarias y organizar los recursos disponibles para responder a la situación de emergencia que viven muchas familias en estos momentos, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda.