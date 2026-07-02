Bermúdez: «Si se le hurta el estadio a Santa Cruz, abandonaré Coalición Canaria»

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife asegura que la salida del Heliodoro de la capital sería «un ataque a la ciudad». Advierte que supone para él «una línea roja» incluso con su propio partido.

Entrevista íntegra a José Manuel Bermúdez en La Radio Canaria.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha elevado hoy el tono del debate sobre el futuro del Heliodoro Rodríguez López y ha advertido de que abandonaría Coalición Canaria si finalmente el estadio dejara de estar en la capital tinerfeña.

En el programa De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, Bermúdez ha calificado de «ataque a la ciudad» la posibilidad de que el CD Tenerife dispute sus partidos en La Laguna y ha defendido que el Ayuntamiento está dispuesto a facilitar suelo tanto para la reforma del actual estadio como para la construcción de uno nuevo en Santa Cruz.

«Pensar que El Heliodoro, que es un estadio centenario, pueda salir de Santa Cruz es un ataque a la ciudad. Tanto en la opción de reformar el Heliodoro, que el Cabildo ya ha presentado, como en la construcción de un nuevo estadio, el Ayuntamiento está en disposición de ofrecer terrenos».

«Por encima de mi partido está Santa Cruz»

El regidor fue aún más contundente al asegurar que esta cuestión trasciende cualquier disciplina política.

«Que se insista tanto en que salga de Santa Cruz para mí es un ataque. Es una línea roja hasta con mi propio partido. Por encima de mi partido está Santa Cruz. La defensa de mi ciudad, si recibe un ataque de este calibre, está por encima del partido».

Bermúdez ha insistido en que no comprende que se plantee trasladar el estadio fuera de la capital y ha recordado que nunca ha cuestionado la ubicación del pabellón Santiago Martín, en La Laguna.

«Yo jamás he cuestionado que el Santiago Martín esté donde está, pero sí cuestiono que se le pretenda hurtar a la capital un estadio como El Heliodoro, que siempre ha estado en Santa Cruz».

Bermúdez: «Si se le hurta el estadio a Santa Cruz, abandonaré Coalición Canaria» / Foto: La Radio Canaria.

Monumento a Franco: «Si hay que retirarlo, lo retiraré»

Durante la entrevista, Bermúdez también se refirió a la resolución del Ministerio sobre el Monumento a Franco, cuya retirada deberá ejecutarse en un plazo de seis meses.

El Alcalde defendió que el Ayuntamiento seguía el procedimiento establecido por la Ley Canaria de Memoria Histórica, que, según explicó, exige previamente la aprobación del Catálogo Regional de Vestigios Franquistas y de una estrategia autonómica que debe debatirse en el Parlamento.

A su juicio, el Gobierno central ha optado por un procedimiento distinto, apoyándose en la Ley de Memoria Democrática. «El PSOE ha intentado buscar un atajo a través de la Ley Nacional de Memoria Democrática, obviando que hay una ley canaria».

Bermúdez aseguró que los servicios jurídicos municipales están analizando la resolución ministerial y que actuará conforme a sus conclusiones. «Si dicen que hay que retirarlo, lo retiraré, lo embalaré y lo guardaré en algún almacén».

Además, lamentó que el ministro Ángel Víctor Torres no le trasladara personalmente esta cuestión durante un reciente encuentro institucional.

«Hace una semana estuve con Ángel Víctor Torres y no me dijo ni mú sobre este asunto. Se ha jugado a la política chunga del no respeto institucional».