La defensora catalana abandona el Granada CF tras doce temporadas y espera reforzar la zaga blanquiazul

El Costa Adeje Tenerife anunció esrte miércoles su cuarto fichaje, el de Alba Pérez, procedente del Granada CF, para «blindar» la zaga blanquiazul, que busca ser igual de infranqueable que la pasada temporada, con apenas 22 goles encajados en las 30 jornadas disputadas.

Alba Pérez, cuarto fichaje para reforzar al Costa Adeje Tenerife. Imagen cedida por el club

Alba Pérez abandona el Granada CF tras doce temporadas en la defensa de los colores del combinado nazarí, para convertirse en nueva futbolista del CD Tenerife Femenino por la próxima campaña 2026/27.

Polivalencia y rigor en la defensa

La defensora catalana cuenta con 225 partidos oficiales en su trayectoria, lo que su incorporación asegura veteranía, solidez y un profundo conocimiento de la élite nacional a la disciplina de las guerreras, según asegura el club en una nota.

Entre las virtudes de esta jugadora se encuentra su polivalencia en la línea defensiva donde puede desempeñarse como central o en el carril izquierdo.

El club añade que Jordi Torres, director deportivo de la parcela femenina del club, llevaba tiempo siguiendo a esta jugadora de la que destaca su inteligencia posicional, rigor defensivo y capacidad de anticipación.

Por otro lado, el Costa Adeje Tenerife destaca que su trabajo y desempeño en la categoría le han llevado a consagrarse como «una de las mejores defensoras de Liga F» que, a pesar de tener tan solo 26 años, ya ostenta una gran experiencia, «lo que refleja su trayectoria y su excelente rendimiento».

El club tinerfeño busca mantenerse como uno de los equipos menos goleados del campeonato como ocurrió la pasada campaña y que gracias al trabajo defensivo, consiguió ser el tercer equipo menos goleado de Liga F con 16 porterías a cero.