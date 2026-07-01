Jesús Álvarez, nuevo fichaje del CD Tenerife

El mediocentro aragonés se compromete con el CD Tenerife hasta el 30 de junio de 2028

Jesús Álvarez Aguado y el CD Tenerife han llegado a un acuerdo por el que el mediocentro aragonés sea nuevo jugador de la plantilla blanquiazul. De esta manera, el centrocampista zaragozano, que cuenta con experiencia en LALIGA HYPERMOTION, se compromete con la entidad tinerfeñista hasta el próximo día 30 de junio de 2028.

Tras formar parte en los primeros años de su carrera de las filas del filial del Real Zaragoza, el nuevo jugador blanquiazul recaló en la temporada 2020/2021 en el CD Calahorra, donde disputó dos temporadas, la segunda de ellas ya en la renovada Primera Federación.

Con unos positivos registros en el club riojano (51 partidos; un gol y dos asistencias), luego se incorporó, en el verano de 2022, a la Cultural y Deportiva Leonesa. Tras un año en el Reino de León, Jesús Álvarez terminaría desplazándose hasta las Islas Baleares para forman parte de la UD Ibiza, equipo también de Primera Federación.

En sus dos temporadas en tierras ibicencas, el medio disputó hasta 52 encuentros con el equipo celeste. Ambos años contó con promoción de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El trabajo de Jesús Álvarez le daría la oportunidad de llegar al fútbol profesional, de la mano de la SD Huesca, en la pasada temporada 2025/2026.

En su primer año en la categoría, el mediocentro disputó hasta 39 encuentros oficiales (36 de LALIGA HYPERMOTION y tres de la Copa SM el Rey). Ahora, Jesús Álvarez llega al CD Tenerife con el objetivo de poner su experiencia y juego al servicio blanquiazul, en el retorno del cuadro isleño al segundo escalón del fútbol nacional.

El CD Tenerife ha deseado «la mayor de las suertes a Jesús Álvarez, así como los mayores éxitos, tanto personales como profesionales, en esta nueva etapa que comienza en la isla».