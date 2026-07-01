La inspección policial detectó a animales con graves signos de desnutrición además de localizar restos óseos de animales calcinados

Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) con la colaboración de Guardas Rurales de la Gestión Cinegética Isla de Tenerife, han detenido a un vecino del municipio de Granadilla de Abona como presunto autor de un delito de maltrato animal.

La investigación se inició tras la información facilitada por los Guardas Rurales sobre la existencia de un elevado número de perros que podrían encontrarse en condiciones inadecuadas en una parcela rústica del municipio.

Durante la inspección realizada, los agentes localizaron 49 perros de caza distribuidos en tres zonas de la finca con importantes deficiencias higiénicos-sanitarias, acumulación de excrementos, falta de refugios adecuados, etc. Así mismo, verificaron que únicamente 19 perros disponían de cartilla sanitaria y estaban identificados mediante microchip.

La inspección contó con la colaboración de una veterinaria, quien constató que varios animales presentaban una condición corporal claramente disminuida, incluyendo casos compatibles con desnutrición severa, atribuibles a un aporte alimenticio insuficiente mantenido en el tiempo o un acceso desigual al alimento.

Durante la inspección del resto de la finca, los agentes localizaron un antiguo tanque de agua utilizado para el entrenamiento de perros de caza, varios montículos de “molleros” y una cavidad con una importante cantidad de restos óseos de animales calcinados.

Ante los hechos relatados, la Guardia Civil detuvo al propietario de los animales como presunto autor de un delito de maltrato animal. Ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Código Penal

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal, previsto y penado en el artículo 340 bis del Código Penal, que contempla pena de prisión o multa, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de actividades relacionadas con los mismos.