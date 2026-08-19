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Nuevo terremoto de magnitud 3 en Granada

RTVC / AGENCIAS
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El IGN ha registrado el terremoto que ha tenido su epicentro esta tarde de miércoles en Churriana de la Vega, en Granada

Terremoto Granada Reuters
Los escombros se encuentran dispersos en una calle después de uno de los terremotos que sacudió Granada. Reuters/Fermin Rodriguez

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega (Granada). Un temblor sentido por la población en una nueva jornada de actividad sísmica.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha detectado este nuevo terremoto a las 19:31 horas de este miércoles (hora peninsular).

Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.

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