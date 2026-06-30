La RFEF realiza este martes el sorteo del calendario para la competición de fútbol para la temporada 26-27 para la competición de Primera División y Segunda División. También de LaLiga F, Primera RFEF y Segunda RFEF

Este martes se celebra el sorteo del calendario de la competición de fútbol para la temporada 26-27. La RFEF realiza en un mismo acto el sorteo de los emparejamientos para LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y LaLiga F. También se conocerá cómo queda la competición para Primera RFEF y Segunda RFEF.

El sorteo del calendario de las competiciones de fútbol se celebrará en Madrid.

Horario y dónde ver en directo el sorteo

A partir de las 20:00 horas (hora peninsular) se celebrará la presentación en la Fan Zone de la Selección Española, situada en la Plaza de Colón de Madrid.

El sorteo lo podrás seguir en directo en rtvc.es con la emisión de la Real Federación Española de Fútbol en directo.