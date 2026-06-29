Aumenta a 17 la cifra de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

150 españoles siguen desaparecidos y los equipos de rescate siguen centrando sus esfuerzos aquellos que se hayan entre los escombros

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se eleva ya a 17, según los datos actualizados a las 20:00 horas de este domingo por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Personal de rescate trabaja entre los escombros de los edificios derruídos en La Guaira. REUTERS/Maxwell Briceno

Fuentes de Exteriores indicaron además que 150 españoles siguen desaparecidos y que los equipos de rescate centran sus esfuerzos en localizar a los 12 españoles que permanecen bajo los escombros.

Por otro lado, Exteriores insistió en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, se encuentran abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.