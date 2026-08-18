Este último terremoto en La Guaira no ha dejado de momento víctimas ni grandes afectaciones en infraestructuras, según ha informado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

Trabajos de desescombro tras los terremotos del pasado mes de junio. Imagen Europa Press

Venezuela ha registrado este martes un nuevo terremoto con epicentro en La Guaira, que de momento no ha dejado víctimas ni grandes afectaciones, según ha informado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha precisado que el temblor es de magnitud superior a 4.

«Quiero informar que se registró un seísmo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente», ha señalado. El temblor se registró a las 9.25 horas de España, 3:25 hora local.

En todo caso, la mandataria interina venezolana ha detallado que, por el momento, no hay información sobre víctimas o daños. «Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos», ha indicado.

Este nuevo seísmo llega cuando las autoridades de Venezuela elevaron este lunes a más de 6.400 las víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud de 7,2 y 7,5 que golpeó el país a finales de junio.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, precisó en un nuevo balance que 6.438 personas han muerto a causa del seísmo registrado el 24 de junio. El número de rescatados se mantiene en 6.462 y en 86.358 las víctimas que fueron hospitalizadas.