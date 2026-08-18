Los cuerpos policiales desplazados hasta el complejo hotelero de Adeje donde se produjo el incendio procedieron a evacuar el inmueble y colaboraron con los servicios de emergencia

Declaraciones: Bruno Bedda, director de marca de Hovima Hotels

Un incendio originado este lunes por la noche en el garaje de un complejo hotelero, Hovima La pinta, situado en la Avenida de España, en el municipio tinerfeño de Adeje, dejó a cuatro personas afectadas por inhalación de humo, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 20:15 horas, informando de un incendio en el garaje del establecimiento. De inmediato, el 112 activó un amplio dispositivo compuesto por efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Policía Nacional.

Exteriores del Hovima La pinta en Adeje. Imagen RTVC

Los cuerpos policiales desplazados hasta el complejo procedieron a evacuar el inmueble y colaboraron con los servicios de emergencia durante el operativo. Además, se hicieron cargo de las diligencias relacionadas con el incidente.

Por su parte, los bomberos trabajaron en la extinción del fuego y, una vez controlado, realizaron labores de ventilación del inmueble para eliminar el humo acumulado.

Dos personas, evacuadas a un centro hospitalario

Entre los atendidos por el personal del SUC se encontraba un hombre de 43 años que presentaba síntomas de intoxicación moderada por inhalación de humo y al que una ambulancia de soporte vital avanzado trasladó al Hospital Hospiten Sur.

Otro hombre, de 46 años, presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y lesiones de carácter leve, también evacuado por una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Las otras dos personas atendidas por los servicios sanitarios en el mismo lugar no precisaron traslado a un centro médico.

Los servicios de emergencia mantuvieron el operativo hasta completar la extinción, ventilación y evacuación del inmueble. La zona del garaje del hotel permanece cerrada por el momento.