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El CD Tenerife Femenino aplaza su partido previsto en Agadir

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El encuentro, programado para el jueves 20 de agosto en Marruecos, queda aplazado tras la solicitud formulada por el Costa Adeje Tenerife y todavía no hay una nueva fecha

El CD Tenerife Femenino aplaza su partido previsto en Agadir / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino ha comunicado el aplazamiento del partido previsto para el próximo 20 de agosto en Agadir (Marruecos), después de valorar la solicitud formulada por el Costa Adeje Tenerife.

La entidad ha considerado oportuno aplazar la disputa del encuentro, que por el momento queda sin nueva fecha fijada y se celebrará hasta nuevo aviso.

Desde el CD Tenerife Femenino han agradecido la comprensión y disposición de todas las partes implicadas, así como de sus aficionados ante esta decisión.

El club ha señalado que cualquier actualización sobre la nueva fecha del partido será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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