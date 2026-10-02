Yerai Martín: «La victoria ante el Valencia nos ha quitado un peso de encima»

El entrenador del Costa Adeje Tenerife, Yerai Martín, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que la primera victoria de la temporada, cosechada el pasado fin de semana ante el Valencia, le ha «quitado un peso de encima» al equipo

El entrenador del Costa Adeje Tenerife, Yerai Martín, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que la primera victoria de la temporada, cosechada el pasado fin de semana ante el Valencia, le ha «quitado un peso de encima» al equipo.

Yeray Martín, entrenador del CD Tenerife Femenino / CD Tenerife Femenino

Ha sido un comienzo complicado para las blanquiazules y haber cosechado por fin la primera victoria en liga y además, fuera de casa, ha ayudado a quitar «esa ansiedad» que considera el técnico que «no les estaba permitiendo afrontar y jugar los partidos» como saben hacerlo.

Ha insistido que ese triunfo ha significado para el grupo algo más que tres puntos en la clasificación de la Liga F, donde ha conseguido salir también de la zona de descenso.

Martín ha asegurado que se respira «otro ambiente» y las jugadores presentan «otra actitud» para preparar este nuevo partido, en el que tienen que «aprovechar el resultado».

El CD Tenerife Femenino busca su primera victoria en el Heliodoro

No obstante ha señalado que no hay que quedarse únicamente con ese partido, ya que consideran que «hay muchas cosas que hay que hacer mejor el domingo» y así lo han trabajado, para poder encadenar otra victoria, la primera en el Heliodoro justo antes del parón FIFA.

«El equipo sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir la victoria, la semana está siendo buena, se está entrenando bien, estamos trabajando bien el plan de partido y por eso digo que la victoria del otro día nos va a ayudar para quitarnos ese peso que habíamos acumulado, para afrontar el partido con más confianza y más tranquilidad», ha continuado.

Ha comentado también que el grupo tiene «muchas ganas» de volver al Heliodoro, después de la derrota contra el Sevilla, para aprovechar esta nueva oportunidad y brindar una nueva alegría a los aficionados.

«Tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer un buen partido el domingo porque las jugadoras se lo merecen, pero la afición también», ha añadido.

Además ha asegurado que han trabajado en ofrecer una mejor versión del equipo para este compromiso liguero en el que esperan obtener la victoria y quitar así «los posibles fantasmas» que están volviendo a un Heliodoro en el que fueron capaces de hacer números muy buenos como locales la pasada campaña.

Sobre el choque ante el Logroño, explicó que «todos los partidos en Liga F son igualados» y, con un Logroño que está compitiendo muy bien, y ha sido capaz de cambiar su dinámica con el cambio de entrenador, que ha conseguido mantener un bloque muy grande de la temporada pasada, será de nuevo un encuentro «disputado», donde tendrán que hacer «muchas cosas bien», pero con la certeza de tener claro cuáles son y cuáles tienen que evitar también.

En su opinión, las fortalezas del próximo rival radican tanto en las incorporaciones «que han mejorado las posiciones», como en la continuidad que le han dado al proyecto con el que terminaron la pasada campaña, con el que han certificado resultados «muy cerrados en campos complicados» como Zubieta, donde ganaron a la Real Sociedad, o en la casa del Atlético de Madrid, en la que «solo perdieron por un 1-0».

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