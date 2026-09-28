Costa Adeje Tenerife vs DUX Logroño | J6 Liga F 26-27

Costa Adeje Tenerife vs DUX Logroño. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 4 de octubre. Partido correspondiente a la J6 de la Liga F. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y DUX Logroño se enfrentan este domingo 4 de octubre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 6 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs DUX Logroño | J6 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 1-2 en su visita al Valencia CF Femenino. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la parte baja de la tabla.

Por su parte, la DUX Logroño perdió 0-2 en el partido de liga ante el Barcelona. El equipo se encuentra séptimo con 6 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y DUX Logroño

En la clasificación, el Tenerife es decimocuarto con 5 puntos. Por su parte, el equipo logroñés ocupa la séptima posición, con 6 puntos, 1 punto menos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y DUX Logroño

De los últimos cinco partidos que se habían enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el DUX Logroño, el Costa Adeje Tenerife ganó dos de ellos, el DUX Logroño uno y los otros dos terminaron en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro habiendo ganado uno de sus cinco últimos partidos, empatado dos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo logroñés llega a este enfrentamiento tras haber ganado dos de sus últimos cinco partidos y perdido los otros tres.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y DUX Logroño

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