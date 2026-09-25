El Costa Adeje Tenerife visita este domingo a las 11:00 (hora canaria) al Valencia CF Femenino en el Estadio Antonio Puchades con la meta de sumar tres puntos

Yerai Martín: “El domingo tenemos que hacer un partido muy serio y completo” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo su tercer partido a domicilio de la temporada 2026/27 de Liga F Moeve. Las blanquiazules jugarán en el Estadio Antonio Puchades, donde se enfrentarán al Valencia CF Femenino a las 11:00 (hora canaria), en un encuentro clave para las blanquiazules en el que buscarán conseguir la primera victoria del curso.

El técnico blanquiazul, Yerai Martín, destacó el trabajo realizado durante la semana, “el lunes fue un día duro tras no conseguir el resultado que queríamos en casa, pero a partir de ahí nos hemos ido levantando y nos ha servido como motivación. Los entrenamientos han sido muy positivos y viajamos con ganas de competir este domingo”, valoró.

El entrenador también analizó el momento de la plantilla y destacó que “nos hemos centrado mucho en nosotras, en qué nos está penalizando y dónde tenemos que corregir. Pasa por esa solidez defensiva que no estamos teniendo, no podemos encajar goles por errores no forzados. Si dejamos la portería a cero estamos más cerca del resultado«.

Además, subrayó la necesidad de ganar eficacia en campo contrario, “nos falta afinar en los últimos metros para aprovechar el peligro que generamos. Las claves pasan por defender bien nuestra área cuando toque y ser más agresivas y determinantes arriba”.+

La igualdad de la Liga F

El Valencia CF Femenino llega a la cita sin haber puntuado en las primeras cuatro jornadas de Liga F Moeve. En la última jornada, contra el Real Madrid CF, las valencianas perdieron a domicilio por 3-1.

En este sentido, Yerai Martín analizó el juego del equipo rival y advirtió que “si creemos que porque el Valencia tenga cero puntos basta con ponernos la camiseta e ir a ganar, nos equivocamos por completo. Sabemos que tendremos que hacer un partido muy serio y completo«.

El técnico blanquiazul valoró también el nivel competitivo de la Liga F Moeve y aseguró que “está todo muy igualado. A los equipos grandes les está costando sacar adelante sus partidos y en la zona media cualquiera puede ganar a cualquiera con marcadores muy cortos y cerrados. Los detalles marcan las diferencias y eso es lo que va a deparar toda la temporada. Somos muy conscientes del nivel de la categoría y de lo que tenemos que hacer en cada partido«.

El Costa Adeje Tenerife afronta así su tercer partido a domicilio de la temporada con el objetivo de sumar puntos, cosechar buenas sensaciones, mostrar nivel competitivo y volver a Tenerife habiendo conquistado la primera victoria del curso.