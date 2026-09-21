Valencia CF Femenino vs Costa Adeje Tenerife | J5 Liga F 26-27

Valencia CF Femenino vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 27 de septiembre. Partido correspondiente a la J5 de la Liga F. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Valencia CF Femenino y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal Antonio Puchades. El encuentro corresponde a la jornada 5 de LaLiga F Moeve.

Valencia CF Femenino vs Costa Adeje Tenerife | J5 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 1-3 en casa ante el Sevilla F. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la parte baja de la tabla.

Por su parte, la Valencia CF Femenino perdió 3-1 en el partido de liga ante el Real Madrid. El equipo se encuentra decimosexto con 0 puntos.

Posiciones en la clasificación de Valencia CF Femenino y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es decimoquinto con 2 puntos. Por su parte, el equipo valenciano ocupa la decimosexta posición, con 0 puntos, 2 puntos menos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Valencia CF Femenino y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se habían enfrentado el Valencia CF Femenino y el Costa Adeje Tenerife, el Costa Adeje Tenerife ganó tres de ellos, el Valencia uno y el otro terminó en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro habiendo empatado dos de sus cuatro últimos partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo valenciano llega a este enfrentamiento tras haber perdido sus últimos cuatro partidos.

Alineaciones del Valencia CF Femenino y Costa Adeje Tenerife

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