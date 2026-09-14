Costa Adeje Tenerife vs Sevilla F | J4 Liga F 26-27

Costa Adeje Tenerife vs Sevilla F. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 20 de septiembre. Partido correspondiente a la J4 de la Liga F. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y Sevilla F se enfrentan este domingo 20 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 3 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Sevilla F | J4 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita a la Real Sociedad. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la parte baja de la tabla.

Por su parte, la Sevilla F perdió 1-0 en el partido de liga ante el Madrid CFF. El equipo se encuentra undécimo con 3 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Sevilla F

En la clasificación, el Tenerife es decimosegundo con 2 puntos. Por su parte, el equipo andaluz ocupa la undécima posición, con 3 puntos, 1 punto más que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Sevilla F

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Sevilla F, el Costa Adeje Tenerife ganó todos. El equipo tinerfeño llega al encuentro habiendo empatado dos de sus tres últimos partidos y perdido el otro. Por su parte, el equipo andaluz llega a este enfrentamiento tras haber perdido sus dos últimos partidos, pero ganado el otro.

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