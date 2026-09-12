El Costa Adeje Tenerife visita mañana domingo a las 11:00 (hora canaria) a la Real Sociedad en Zubieta con el objetivo de certificar su primer triunfo en Liga F Moeve

Cinta Rodríguez: “Afrontamos el partido con muchísimas ganas de sumar los tres puntos” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta mañana domingo, a partir de las 11:00 (hora canaria), una exigente visita frente a la Real Sociedad en las instalaciones de Zubieta. En el choque correspondiente a la tercera jornada de Liga F Moeve, las guerreras saltarán al campo con el objetivo de lograr la que sería la primera victoria de la temporada.

Tras un primera visita a domicilio marcada por la dificultad, tras medirse al FC Barcelona en el Estadio Johan Cruyff, y el posterior empate ante el Deportivo Abanca en el estreno liguero en el Heliodoro Rodríguez López, la plantilla blanquiazul llega a la cita con las ganas de sumar tres puntos.

Cinta confía en la victoria

En este sentido, la futbolista Cinta Rodríguez destacó que “estamos afrontando el encuentro con muchísimas ganas e ilusión. Hemos trabajado durante toda la semana para hacer un buen partido en Zubieta y viajamos con esa motivación”.

La visita a Zubieta supone uno de los desplazamientos de mayor exigencia competitiva del calendario. Sobre las dificultades que planteará el conjunto donostiarra, la futbolista recalcó que “ellas vienen de perder sus dos primeros encuentros en Liga. Ambos equipos estamos al mismo nivel y en una situación similar. Tanto ellas como nosotras estamos deseando conseguir los tres puntos e iremos para allá a intentar sacar con pasión la victoria”.

La defensa también valoró positivamente sus sensaciones individuales en este inicio de temporada, “me estoy viendo muy bien, con muchísimas ganas e ilusión. Durante estas semanas he trabajado para rendir al máximo en el campo y estoy viendo los frutos sobre el césped”, analizó.

De esta manera, las guerreras viajan a San Sebastián para asaltar Zubieta mañana y así certificar su primera victoria en Liga F Moeve y consolidar su crecimiento en el terreno de juego.