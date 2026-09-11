Yerai Martín: “El domingo veremos una mejor versión del equipo”

El Costa Adeje Tenerife se medirá a la Real Sociedad este domingo en Zubieta, en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de Liga F Moeve

El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo a las 11:00 horas (horario insular) una exigente salida a domicilio frente a la Real Sociedad en las instalaciones de Zubieta, en el choque correspondiente a la tercera jornada de Liga F Moeve. Las guerreras viajan a tierras vascas con la mirada puesta en lograr el que sería el primer triunfo de la temporada.

El conjunto dirigido por Yerai Martín llega a la cita con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones defensivas mostradas en el último compromiso liguero ante el Deportivo Abanca, donde sumó un trabajado empate. En este sentido, el técnico destacó que “tenemos que dar un paso adelante en todos los sentidos, a nivel de intensidad, de agresividad, de concentración y de convencimiento. A partir de ahí, ser sólidas defensivamente; tenemos que estar más ajustadas, saber a dónde orientar al rival”.

La visita a Zubieta supone uno de los desplazamientos de mayor exigencia competitiva del calendario. Sobre las dificultades que planteará el conjunto donostiarra, el preparador blanquiazul subrayó que “será un partido de alto nivel entre dos equipos que la temporada pasada lo hicimos muy bien, pero que no hemos comenzado esta como nos gustaría. El encuentro va a estar muy igualado, jugamos fuera de casa y tenemos que saber jugar con eso: meterles esa la presión de que juegan en su casa y llevan cero puntos, y aprovechar esa situación”.

En busca de la primera victoria

Con el plan de partido preparado, Yerai Martín valoró positivamente la evolución del vestuario en este arranque liguero, “el equipo está bien, con ganas y trabajando bien; lo que respiro durante la semana y la sensación que tengo es muy buena. Seguramente el domingo veremos una versión mucho mejor del equipo”, analizó.

A su vez, el preparador blanquiazul apeló a la serenidad y al equilibrio a la hora de analizar este inicio de curso, “como llevo diciendo desde pretemporada, tenemos que cuidar las expectativas porque el fútbol no tiene memoria. Hicimos una gran pretemporada, pero el curso es muy largo. Pido tranquilidad, “si ganamos en San Sebastián mantendremos la mentalidad, y si no conseguimos la victoria, seguiremos trabajando para conseguirla”.

El Costa Adeje Tenerife buscará asaltar Zubieta para certificar su primera victoria en Liga F Moeve y afianzar su crecimiento en este prometedor inicio de campaña.