Real Sociedad vs Costa Adeje Tenerife | J3 Liga F 26-27

Real Sociedad vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 13 de septiembre. Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Real Sociedad y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 13 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio de Zubieta. El encuentro corresponde a la jornada 3 de LaLiga F Moeve.

Real Sociedad vs Costa Adeje Tenerife | J3 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 0-0 en casa ante el Deportivo ABANCA. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la parte baja de la tabla.

Por su parte, la Real Sociedad ha empatado 2-2 en el partido de liga ante el Granada CF. El equipo se encuentra decimotercero con 1 puntos.

Posiciones en la clasificación de Real Sociedad y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 1 puntos. Por su parte, el equipo vasco ocupa la decimotercera posición, con 1 puntos, los mismo puntos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Real Sociedad y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se habían enfrentado la Real Sociedad y el Costa Adeje Tenerife, el Costa Adeje Tenerife ganó dos de ellos, los otros dos los ganó la Real Sociedad y el último terminó en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro habiendo empatado uno de sus dos últimos partidos y perdido el otro. Por su parte, el equipo vasco llega a este enfrentamiento tras haber perdido también sus dos últimos partidos.

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