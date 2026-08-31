Costa Adeje Tenerife vs Deportivo ABANCA | J2 Liga F 26-27

Costa Adeje Tenerife vs Deportivo ABANCA. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 6 de septiembre. Partido correspondiente a la J2 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA se enfrentan este domingo 6 de septiembre, a partir de las 11:45 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 2 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Deportivo ABANCA | J2 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 5-0 en su visita al FC Barcelona. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la última posición de la tabla.

Por su parte, el Deportivo ABANCA perdió por 0-1 en el partido de liga ante el Sevilla FC. El equipo se encuentra décimo con 0 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA

En la clasificación, el Tenerife es decimosexto con 0 puntos. Por su parte, el equipo gallego ocupa la décima posición, con 0 puntos, los mismo puntos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo ABANCA, el Costa Adeje Tenerife ganó dos de ellos, pero los otros tres terminaron en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro habiendo perdido su último partido. Por su parte, el equipo gallego llega a este enfrentamiento tras haber perdido también su último partido.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Deportivo ABANCA

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