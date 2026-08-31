La centrocampista orotavense, Noelia Salazar, debutó oficialmente en Liga F Moeve con el Costa Adeje Tenerife frente al FC Barcelona tras ganarse el sitio desde el filial

Noelia Salazar culmina su salto al primer equipo con su debut en Liga F / CD Tenerife Femenino

Pisar el césped, escuchar el silbato y sentir que cada esfuerzo, cada viaje y cada madrugón cobran sentido. Para Noelia Salazar, el estreno liguero de este domingo ante el FC Barcelona tuvo un significado especial que trascendió del resultado y del escenario. Tras una trayectoria de entrega y una temporada sobresaliente liderando al CD Tenerife Femenino B, la centrocampista de La Orotava debutó con ficha del primer equipo del Costa Adeje Tenerife a las órdenes de Yerai Martín.

“Es mi primer partido con ficha del primer equipo y estoy muy contenta”, reconoció emocionada Salazar tras el pitido final. “Es un momento muy feliz para mí y, sobre todo, para mi familia, porque hemos estado luchando durante mucho tiempo para que llegara este momento”.

El destino quiso que el debut llegara en el escenario más exigente del calendario. Enfrente estaba el FC Barcelona, vigente campeón de Liga F Moeve, Copa de la Reina y UEFA Women’s Champions League, en un estreno de máxima exigencia donde la futbolista tinerfeña demostró carácter y entereza competitiva: “No ha sido fácil porque nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo, pero me quedo con lo positivo y vuelvo a casa muy contenta y con ganas de mucho más”.

Lejos de rendirse ante la exigencia del choque, Salazar destacó el compromiso demostrado por el grupo sobre el terreno de juego: “Me quedo con la garra del equipo y el que sigamos trabajando unidas. A pesar de los goles en contra, hemos seguido remando y no hemos bajado los brazos. El esfuerzo de todas ha sido lo mejor”.

Un espejo para la base

El camino de Salazar hasta este debut no ha sido sencillo, pero sí un ejemplo de madurez y constancia tras un recorrido intenso, con experiencias lejos de la isla para volver y convertirse en pieza fundamental del filial blanquiazul. En el último curso 2025/26, acumuló 2.104 minutos con el CD Tenerife B, ganándose a base de rendimiento su salto definitivo a la primera plantilla.

Por eso, su debut representa también el camino a seguir para toda la cantera blanquiazul: “Subir desde la base y saber que nos están mirando tan cerca desde abajo es importante para nosotras y para todas las niñas que vienen detrás”, afirmó la centrocampista, recordando que “nunca es tarde para tener una oportunidad; hay mucho talento y deben saber que se puede apostar por ellas”.

Compromiso e ilusión para el nuevo curso

Para Noelia Salazar, este primer partido no es un punto de llegada, sino el origen de una etapa en la que quiere darlo todo por el escudo: “No puedo estar más feliz por formar parte de este equipo. Vengo con ganas de transmitir las ganas y la garra que tengo”.

El camino en la Liga F acaba de empezar. Tras una jornada inaugural de máxima exigencia, el Costa Adeje Tenerife suma a su plantilla la entrega, la identidad y el corazón de una Noelia Salazar preparada para seguir remando junto a sus compañeras.