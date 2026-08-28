El conjunto blanquiazul se medirá al FC Barcelona este domingo en el Estadio Johan Cruyff, en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de Liga F Moeve

Yerai Martín: “Es el mejor momento para visitar al FC Barcelona” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife se estrena en Liga F Moeve con una de las salidas más exigentes del campeonato. Las blanquiazules se miden este domingo (18:00 hora canaria), en el Estadio Johan Cruyff, al vigente campeón de la competición en un escenario de máximo nivel, con el objetivo de comenzar la temporada con buenas sensaciones y competir con personalidad.

Un estreno de máxima exigencia

La plantilla dirigida por Yerai Martín encara el compromiso tras completar una pretemporada enfocada en sumar minutos y generar buenas sensaciones en el campo. En este sentido, el entrenador blanquiazul destacó la ambición con la que el grupo asume este arranque de curso: “Tenemos muchas ganas y estamos ilusionadas por comenzar la temporada. Somos conscientes de que vamos a tener que hacer un partido muy fino en Barcelona si queremos traer algo de vuelta positivo y estamos trabajando para ello”.

El conjunto tinerfeño llega a este primer test del calendario con la determinación de plasmar desde el inicio la solidez y la identidad competitiva trabajados durante la preparación estival, consciente de la máxima concentración que exige medirse al FC Barcelona.

En cuanto al rival y el momento de enfrentarse al conjunto culé, el técnico blanquiazul incidió en la oportunidad que representa arrancar la competición ante el vigente campeón. “Cuando tocó la jornada uno en el Johan Cruyff le vimos el lado positivo: es el mejor momento y dijimos ‘a por ellas’. Tenemos los ejemplos de la temporada pasada, donde el equipo compitió muy bien. Veremos si podemos pegar el primer susto”, aseguró Yerai Martín.

Versatilidad y equilibrio

Sobre la plantilla para este nuevo curso, el entrenador remarcó la versatilidad de las incorporaciones: “Ha habido salidas y entradas con distintos perfiles. Considero que tenemos una plantilla diferente, pero más completa y compensada en distintos puestos, con jugadoras que nos van a ir más y mejor a la profundidad y que nos permitirán adaptarnos a lo que exija cada partido”.

De cara a los objetivos del curso, el preparador tinerfeño apeló a la prudencia y al valor del trabajo diario: “Es una temporada para cuidar las expectativas. La realidad es que la temporada pasada fue muy buena a nivel de resultados en Liga y Copa, pero el fútbol no tiene memoria. Tenemos una buena plantilla, pero nos tenemos que concentrar en el trabajo diario con humildad y prepararnos para competir”.

El Costa Adeje Tenerife buscará apoyarse en su solidez defensiva y su pegada al contragolpe para abrir el curso liguero mostrando su versión más competitiva en una de los escenarios más exigentes del fútbol femenino nacional.