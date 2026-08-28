La actuación se está realizando por fases de manera modular y escalonada para reabrir progresivamente el baño

El concejal de Ciudad del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha visitado este viernes las obras de dragado del fondo marino en el complejo de las piscinas naturales de la playa de La Laja. Los trabajos avanzan según lo previsto con el objetivo de que las instalaciones estén totalmente disponibles para la ciudadanía antes de finalizar septiembre, en un plazo máximo de tres semanas.

Las piscinas naturales de La Laja estarán disponibles en un plazo máximo de tres semanas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Pedro Quevedo explicó que «la maquinaria ya ha comenzado a extraer el árido acumulado de la piscina infantil y de la piscina sur, que estarán disponible en óptimas condiciones para su uso las próximas semanas».

El concejal, que estuvo acompañado por la coordinadora general del área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento, Nieves Martín; y el director de la empresa que realiza las obras, Bluematt Ingeniería Subacuática SL, Carlos Acosta, ha remarcado que los operarios están trabajando a un ritmo que permita reducir al máximo las afecciones al uso público.

Se reabrirá inmediatamente tras las labores en el vaso norte

En este sentido, el plan de trabajo intensivo contempla que, tras concluir las labores en el vaso norte —el de mayor acumulación de sedimentos y que requiere el acceso inicial de maquinaria—, este se reabrirá inmediatamente al público para trasladar la actuación al vaso central y, posteriormente, a la piscina sur.

De esta forma, el resto del recinto irá quedando a pleno rendimiento para los bañistas de forma progresiva a medida que concluyan las labores específicas de extracción y se certifiquen las plenas condiciones de seguridad y salubridad.

Tras la jornada de ayer de acopio de materiales y la colocación de vallas y la señalética de seguridad, este viernes continúan las tareas de bombeo de la arena extraída, la cual no saldrá del sistema ecológico y está siendo vertida en el extremo norte de la playa.

Una actuación indispensable

La inversión municipal es de 130.177,57 euros en una actuación que permitirá retirar los sedimentos acumulados para optimizar el estado de este espacio litoral del Cono Sur.

Quevedo ha reiterado las disculpas e instado a la comprensión de los usuarios al ejecutarse la obra en plena temporada estival: «Se trata de una actuación indispensable que va a mejorar significativamente las condiciones de uso, la calidad y la seguridad de estas emblemáticas instalaciones costeras».

Imágenes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria