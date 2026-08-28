El principal objetivo de estas ayudas es el de mejorar la cualificación y recualificación profesional de la población desempleada de Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha abierto la convocatoria de subvenciones de 2026 destinada a financiar acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, con una dotación económica de 58,5 millones de euros.

Empleo destina 58,5 millones de euros en ayudas a la formación de personas desempleadas en Canarias / Imagen archivo de RTVC

El principal objetivo de estas ayudas es el de mejorar la cualificación y recualificación profesional de la población desempleada de Canarias, además de facilitar su acceso al mercado laboral y adecuar la oferta formativa a las necesidades actuales de las empresas y los distintos sectores productivos del archipiélago, según ha informado la Consejería en una nota.

Del presupuesto total, 40 millones de euros se destinan a Formación Profesional, cuya acción principal está dirigida a la obtención de certificados profesionales completos (Grado C), mientras que los 18,5 millones de euros restantes tienen el propósito de financiar acciones incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

La distribución territorial de los fondos entre las islas tendría especialmente en cuenta la situación del mercado laboral de cada territorio. Así, el 90 % del crédito se distribuye atendiendo al número de personas desempleadas registradas en cada isla, mientras que el 10 % restante se pondera en función de su tasa de actividad.

Además, los fondos se distribuirán por módulos de familias profesionales. Como ha explicado la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, para garantizar la viabilidad y una gestión transparente de los fondos públicos, la convocatoria establece módulos económicos específicos por familia profesional para determinar la financiación de cada acción, teniendo en cuenta la evolución de los costes y del IPC en Canarias.

Formación presencial y virtual

La programación contempla tanto la modalidad presencial como la modalidad virtual asíncrona o de teleformación, ampliando las posibilidades de acceso a la formación y favoreciendo una oferta adaptada a las distintas realidades territoriales de Canarias.

En concreto, dentro de los 40 millones destinados a certificados profesionales, hasta cuatro millones de euros podrán financiar acciones en modalidad virtual asíncrona, mientras que 36 millones se dedicarán a la modalidad presencial.

En el caso de los 18,5 millones destinados a especialidades formativas, hasta 1,85 millones de euros podrán asignar a teleformación y los restantes 16,65 millones a formación presencial.

Sobre la oferta

La convocatoria se integra en la programación formativa del SCE para el periodo 2025-2027 y actualiza su oferta para adaptarla a los cambios producidos en el Sistema de Formación Profesional, así como a las nuevas necesidades de cualificación del tejido productivo.

Entre las áreas que reciben un especial impulso se encuentran las especialidades vinculadas a la transición ecológica, la economía azul, los idiomas, las competencias digitales básicas y avanzadas, el sector audiovisual y la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

Con esta programación, el SCE busca que la formación contribuya no solo a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas participantes, sino también a facilitar la transición hacia nuevos modelos productivos, reforzar la competitividad de las empresas y responder a la evolución tecnológica del mercado de trabajo canario.

Plazos

Las acciones estarán dirigidas prioritariamente a personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SCE. En ese sentido, al menos el 70 % de las personas participantes en cada acción formativa deberá corresponder a desempleadas, pudiendo incorporarse personas trabajadoras ocupadas para cubrir las plazas disponibles hasta un máximo general del 30 %.

Las acciones formativas podrán contar con un máximo de 15 participantes en la modalidad presencial y de 25 participantes en la virtual asíncrona o de teleformación.

Las entidades de formación públicas o privadas que estén debidamente acreditadas o inscritas y tengan interés en presentarse a la convocatoria disponen de un plazo límite hasta el 16 de septiembre para presentar las solicitudes. La tramitación se realizará mediante el Asistente de Solicitudes de Formación de SISPECAN y la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las acciones formativas podrán comenzar una vez notificada la resolución de concesión y deberán estar finalizadas antes del 30 de diciembre de 2027.