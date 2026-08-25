El Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio promueven este proyecto que impulsa a los jóvenes a aprender oficios con alta demanda profesional en las islas

Más de un centenar de migrantes no acompañados estudian actualmente en Tenerife para insertarse en el mercado laboral. Mediante este programa, los jóvenes aprenden español y diversos oficios prácticos. Así, el proyecto persigue integrarlos activamente en la sociedad canaria.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio lideran esta iniciativa educativa para el futuro. De esta forma, entidades como FOCAN imparten la formación necesaria a todos los estudiantes.

Formación teórica y práctica

Los alumnos reciben clases teóricas diarias para mejorar rápidamente sus conocimientos básicos. Además, asisten a diversas sesiones prácticas muy útiles para su futuro.

Durante estas prácticas, los jóvenes demuestran sus nuevas habilidades laborales con mucho entusiasmo. Por consiguiente, dominan materias realmente importantes como el comercio o la hostelería local.

También asimilan rápidamente diferentes tareas de cocina y trabajos propios de la industria. Indudablemente, estas áreas profesionales tienen una alta demanda de trabajadores en Canarias.

Integración en la sociedad

Por otro lado, Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, destaca constantemente el gran valor de estos jóvenes.

Según las palabras del viceconsejero, estos chicos y chicas aportan muchísimo al conjunto de la sociedad. Por ello, la comunidad debe facilitar su trabajo en nuestra región autónoma.

Finalmente, Cabello señala la importancia de buscar empleo en aquellos oficios más necesarios. De este modo, la administración autonómica consolida la integración real entre los canarios.