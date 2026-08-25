Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este «pico» de mensajes de odio ligado a la crisis migratoria en Ceuta ha impulsado el repunte de publicaciones discriminatorias en redes durante julio

Varios migrantes permanecen este lunes acampados en la playa de El Trampolín de Ceuta. Imagen EFE

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó en solo dos días un total de 9.590 mensajes de odio en redes sociales contra la entrada masiva del 30 y 31 de julio de migrantes en Ceuta cifrada por el Gobierno en unas 80.000 personas.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este «pico» de mensajes de odio ligado a la crisis migratoria en Ceuta ha impulsado el repunte de publicaciones discriminatorias en redes durante julio, con 57.406 contenidos frente a los 40.800 de junio.

El boletín mensual destaca que las personas procedentes del norte de África continúan siendo el principal grupo diana del discurso de odio detectado en redes sociales durante julio, concentrando el 68 por ciento de los contenidos analizados.

Por su parte, los mensajes dirigidos a la categoría genérica de personas inmigrantes representaron el 19 por ciento del total de mensajes monitorizados, algo superior a los referidos a las personas musulmanas, con el 16 por ciento de los contenidos detectados, cinco puntos porcentuales más que el mes anterior.

Los mensajes dirigidos a las personas afrodescendientes y latinoamericanas representaron el 10 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente.

La inseguridad ciudadana y el Mundial impulsan la conversación de odio

Entre los principales episodios que generaron discurso de odio en julio, la inseguridad ciudadana concentró el 48 por ciento de los contenidos monitorizados. El boletín identifica narrativas que asocian de forma generalizada la delincuencia con las personas migrantes.

Además de la inseguridad, el ámbito deportivo concentró otro 34 por ciento de contenidos analizados. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol dio lugar a la difusión de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos dirigidos contra jugadores, selecciones nacionales y aficionados.

Por otro lado, las políticas públicas vinculadas a la migración concentraron el 17 por ciento de los contenidos analizados y los contenidos relacionados con agresiones sexuales representaron el 5 por ciento del total monitorizado, mientras que las referencias a terrorismo alcanzaron el 4 por ciento y las vinculadas a la llegada de embarcaciones, el 1 por ciento.

Cuatro de cada diez mensajes son de deshumanización

El Oberaxe, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, también destaca que cuatro de cada diez mensajes son contenidos que deshumanizan o degradan gravemente a los grupos diana.

Otro 38 por ciento se engloba en publicaciones de amenaza, en tanto que los mensajes que incitan a la expulsión alcanzaron el 15 por ciento, los que incitan a la violencia el 4 por ciento, los contenidos destinados a promover el descrédito supusieron el 2 por ciento y los que alaban a quienes atentan contra ellos, el 1 por ciento.

El informe también destaca que el 60 por ciento de los contenidos examinados utilizó un lenguaje agresivo explícito, caracterizado por insultos, amenazas y descalificaciones directas. El 34 por ciento recurrió a la ironía o el sarcasmo para difundir narrativas discriminatorias y un 33 por ciento incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, formatos que aumentan la capacidad de difusión y dificultan su detección automática.

Mejora en la retirada de contenidos

El Oberaxe de julio subraya la mejora significativa en la retirada de contenidos de odio por parte de las plataformas digitales que eliminaron el 12 por ciento de los mensajes denunciados por usuarios normales, frente al 10 por ciento registrado en junio.

Asimismo, el 9 por ciento de los contenidos retirados se eliminaron durante las primeras 24 horas desde su notificación, mientras que un 1 por ciento adicional se retiró en las siguientes 48 horas y un 2 por ciento durante la primera semana.

La vía ‘trusted flagger’ (permite identificar y notificar contenido ilegal a las plataformas para que sea eliminado de forma rápida y eficiente) permitió retirar el 58 por ciento de los contenidos reportados, siete puntos porcentuales más que el mes anterior.

El boletín destaca que esta mejora se ha logrado gracias al trabajo continuado con las plataformas mediante grupos de trabajo, reuniones bilaterales y canales de comunicación directa.

Por plataformas, X registró la tasa de retirada más elevada (93 por ciento), seguida de TikTok (88 por ciento), Facebook (74 por ciento) e Instagram (71 por ciento). En el caso de YouTube, la tasa de retirada se situó en el 14 por ciento de los comentarios reportados. El informe destaca especialmente la mejora experimentada por Instagram, situándose por encima del doble de la tasa registrada el mes anterior.