Ante la gravedad inicial de la situación, el SUC movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, aunque finalmente el motorista fue el único afectado que precisaba asistencia

Campo de fútbol de La Guancha, donde se trasladó al motorista accidentado. Imagen 112 Canarias

Un hombre de 37 años ha resultado herido de carácter crítico este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de La Balsa de La Tabona, en el municipio de La Guancha, Tenerife. El siniestro se produjo alrededor de las 16:38 horas de este lunes, cuando un vehículo y una motocicleta colisionaron y el motorista salió despedido.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó un amplio dispositivo de emergencia, integrado por efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y la Policía Local.

Ante la gravedad inicial de la situación, el SUC movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. A su llegada, los equipos sanitarios comprobaron que el motorista era el único afectado que precisaba asistencia médica urgente.

El hombre presentaba politraumatismos de carácter grave y fue estabilizado por los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar. Posteriormente, fue trasladado hasta el campo de fútbol de La Guancha, donde había aterrizado el helicóptero medicalizado.

El equipo médico realizó allí la transferencia del paciente desde la ambulancia al helicóptero y procedió a su evacuación aérea hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias. El centro hospitalario ya había recibido la alerta sobre la gravedad de las lesiones y recibió al motorista, que ingresó en estado crítico.