Canarias es la segunda comunidad donde más se dispararon los precios industriales que llegaron al 18,5 %, solo superado por Asturias

Se disparan los precios industriales en Canarias. Imagen de recurso Magnific

El índice de precios industriales (IPRI) repuntó 2,2 puntos en julio, hasta una tasa anual del 9,2 %, por el encarecimiento de la energía; en el caso de Canarias ese repunte fue de un 18,5 %, solo superado por el 19 % en Asturias.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual de la energía registró una subida del 20,8 %, 6,5 puntos por encima de la de junio.

El incremento, explica el INE, es consecuencia de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica aumentaron más que en julio del año pasado, mientras que se moderaron los precios de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos.

Por actividades

Al detalle por actividades, el INE destaca que los precios de coquerías y refino de petróleo aumentaron un 37,2 % y los de suministro de electricidad y gas, un 16,1 %. Se trata de la segunda mayor tasa anual de los precios industriales en lo que va de año tras el 10,5 % de mayo. En junio, la tasa anual del IPRI se moderó al 7 % para volver a repuntar en este dato de julio.

Frente al incremento de la energía, el INE señala la menor subida de los bienes de consumo no duraderos, cuya variación del 0,5 %, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior, refleja el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente a la subida en el mismo mes de 2025.

Sin tener en cuenta la energía, la tasa de variación anual del índice general disminuyó una décima, hasta el 3,5 %, y se situó 5,7 puntos por debajo de la del IPRI general.

En la comparativa mensual, los precios industriales subieron un 3 %, también impulsados por el incremento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el refino de petróleo.

Por comunidades, las tasas más altas se dieron en Asturias (19 %), Canarias (18,5 %) y Andalucía (17,4 %).

Por el contrario, Extremadura (3,2 %), Cantabria (3,8 %) y Navarra (4,7 %) presentaron los menores aumentos