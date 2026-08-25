Acceder a una habitación en piso compartido por menos de 400€ al mes es cada vez más difícil

A falta de plazas suficientes, a muchos no les queda otra que buscar piso. El mercado inmobiliario tampoco se lo pone fácil a los estudiantes universitarios. Tomamos como ejemplo La Laguna. Encontrar una habitación en piso compartido por menos de 400€ al mes es cada vez más difícil.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y para muchos estudiantes la búsqueda de piso se ha convertido en una de las principales preocupaciones del verano. Encontrar una habitación por menos de 400€ al mes en La Laguna es cada vez más difícil.

Acceder a una habitación en piso compartido por menos de 400€ al mes es cada vez más difícil. Europa Press

Un ejemplo es Guillermo, estudia, trabaja en un banco y aún así no se puede independizar. Explica que «no podía encontrar nada que me permitiera tener una capacidad de ahorro».

Hace unos años la realidad era muy distinta. Otro estudiante comenta que cuando comenzó su primer año de universidad las habitaciones 3 habitaciones costaba 600€. Ahora una habitación sale más caro.

Ante esta situación, hay quienes optan por alojarse en residencias universitarias. Una estudiante comenta que optó por la residencia porque es más asequible.

Ángela Garván, asesora inmobiliaria, expone que una opción es buscar en zonas no tan céntricas pero con buenas conexiones de transporte.