El CB Gran Canaria ha presentado oficialmente al ala-pívot Roberts Stumbris quien afirmó que el principal motivo para fichar por el club grancanario fue la presencia en el banquillo de Savignani

Presentación oficial de Roberts Stumbris en el CB Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

El nuevo ala-pívot del Club Baloncesto Gran Canaria Roberts Stumbris ha admitido este martes en su presentación oficial que el principal motivo que le movió para firmar por el conjunto claretiano fue la presencia del técnico brasileño Bruno Savignani, con quien ascendió a Liga Endesa en el San Pablo Burgos.

«No me importa donde esté Bruno para venir, pero me siento muy afortunado de que Bruno haya sido nombrado en el Gran Canaria, que es un club increíble y un equipo legendario. Cuando vi que este equipo estaba tratando de ficharme le dije inmediatamente a mi agente que hiciera todo lo necesario para estar ahí», ha dicho.

El letón se ha mostrado «encantado y muy feliz» de estar en el Gran Canaria, «un club con una gran historia», en el que tras casi dos semanas de entrenos ha dado ya muestras del «nivel de trabajo duro» que existe en la plantilla, además del talento que poseen: «Es una maravilla».

Máxima competencia

Para Stumbris las claves de pelear por el ascenso a Liga Endesa pasan por «ser un equipo y competir todos los días», un mensaje que ha asegurado que ya ha calado en el vestuario, principalmente porque Savignani «lo sabe mejor» y apela a «empujar todos los días», independientemente de que sea un entrenamiento o un partido.

El interior ha vuelto a pararse en la figura del entrenador amarillo y ha destacado «su exigencia» para que los jugadores estén siempre listos y enfocados, un estilo que ha caído de pie en un vestuario que ya piensa en el objetivo de la temporada.

Sobre su aportación al Gran Canaria, Roberts Stumbris ha afirmado que no se preocupa mucho por su juego, sino por cómo juega el equipo y su capacidad de ayudar a la hora de tomar decisiones.

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«Lo más importante es siempre tomar las decisiones que sean las mejores para este equipo. Ese es mi objetivo principal. Me caracteriza la intensidad, la energía, que siempre tiro de tres puntos, pero sobre todo que siempre pongo al equipo por delante. No me preocupan mucho mis acciones personales», ha detallado.

El ex del Movistar Estudiantes ha destacado su pareja en la posición de ala-pívot con Pierre Pelos, con quien ha asegurado que trabajará para «ayudarnos» y ser capaces de sacarse lo mejor a través de la competencia interna: «Da igual quién esté en la pista, somos compañeros y el objetivo que tenemos los dos y todo el equipo es el mismo».