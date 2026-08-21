La selección femenina de baloncesto jugará este viernes ante Nigeria y el próximo domingo ante Bélgica con dos canarias en sus filas: Maite Cazorla y Elena Buenavida

La selección española de baloncesto vuelve a Tenerife para preparar la Copa del Mundo. Imagen FEB

Tras su primera prueba en Alemania, saldada con una excelente victoria, la selección femenina de baloncesto vuelve a la cancha en su preparación para la Copa del Mundo. Su segundo test lo pasará este viernes ya en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, con Nigeria como rival, el domingo será el turno ante Bélgica. El último partido de la selección femenina en Tenerife data de noviembre de 2023, cuando recibió a Austria en el pre-Europeo.

Tras el partido en Alemania, el seleccionador descartó de la convocatoria a Txell Alarcón y Carolina Herrero, de modo que España ya ha trabajado en su segunda ronda de entrenamientos con 14 jugadoras, mientras sigue a la espera de la incorporación de las que aún están compitiendo en la WNBA.

El equipo aterrizó en Tenerife el martes y desde entonces ha proseguido su plan de trabajo en el pabellón Santiago Martín, con dos canarias en sus filas, Maite Cazorla y Elena Buenavida.

España sólo se ha enfrentado a las nigerianas en una ocasión en todo su historial, en un partido también de preparación, hace cinco años en Córdoba, que se saldó con victoria (61-52). Nigeria también participará en la Copa del Mundo que comenzará el 4 de septiembre en Alemania; está encuadrada en el grupo que se empezará cruzando con el de España, de modo que podría ser su rival en los octavos de final.