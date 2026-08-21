Rubén de la Barrera, entrenador de la UD Las Palmas, espera a un Ceuta «fuerte y valiente» en el encuentro del próximo sábado, 22 de agosto

Rubén de la Barrera, entrenador de la UD Las Palmas.

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha manifestado que la visita de este sábado a la AD Ceuta FC, en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion 2026-20227, constituye «el primer reto fuera de casa» para su equipo esta temporada, y que deben afrontarlo siendo «fiables y competitivos» también lejos de Gran Canaria.

El técnico gallego ha dicho este viernes en rueda de prensa que jugar fuera de casa siempre lleva aparejado «un componente mental que condiciona». Pero confía en que el grupo que dirige sea capaz de superarlo y «sentir lo mismo» que cuando juega de local, como demostró en el partido que abrió el campeonato ante el Albacete, pese a que la victoria llegó en el tiempo de prolongación y en una acción aislada (2-1).

«Un Ceuta fuerte y valiente»

De la Barrera espera a un Ceuta «fuerte» y «valiente» en el estadio Alfonso Murube. Y que ofrecerá una imagen bien distinta a la mostrada en su estreno liguero, en el que fue goleado por el Andorra (5-1).

Del partido en sí, el entrenador del equipo amarillo no esconde que quiere «control y estabilidad» en el juego por parte de sus futbolistas. Y que rehúyan el «intercambio de golpes», porque no les favorecería.

«Si alguien tiene que correr, que seamos nosotros; tenemos que evitar las pérdidas y sus contraataques. Debemos tener una identidad clara de control. Pero a su vez de verticalidad, reconociendo cuándo toca pausa y cuándo toca acelerar en el juego», ha subrayado el preparador coruñés.