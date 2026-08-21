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Televisión Canaria retransmite en directo este sábado el partido AD Ceuta FC – UD Las Palmas

Gabinete de Prensa
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La cadena ofrece una cobertura especial, con previa desde las 17:30 horas y postpartido hasta las 20:20 horas, que podrá verse en la TDT, Canarias Play y la web rtvc.es

Televisión Canaria ofrecerá este sábado, 22 de agosto, en directo, el encuentro entre la AD Ceuta FC y la UD Las Palmas, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, desde el estadio Alfonso Murube de Ceuta, y que podrá seguirse en directo por TDT, a través de Canarias Play y la web rtvc.es.

Televisión Canaria retransmite en directo este sábado el partido AD Ceuta FC – UD Las Palmas
Televisión Canaria retransmite en directo este sábado el partido AD Ceuta FC – UD Las Palmas

El partido dará comienzo a las 18:00 horas, con una cobertura especial que arrancará a las 17:30 horas, con la previa del encuentro, y se prolongará hasta las 20:20 horas con el postpartido.

La retransmisión contará con la narración de Jesús Izquierdo y los comentarios de Aythami Artiles. Desde el estadio, la enviada especial Iria Guzmán realizará las conexiones inalámbricas para acercar a la audiencia toda la actualidad del encuentro.

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