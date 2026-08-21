El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra personas personas, mpresas y entidades de Cuba, incluido el Ministerio de Construcción

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. EP





El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que el país «saldrá victorioso» del bloqueo impuesto por Estados Unidos, el cual ha sido criticado en reiteradas ocasiones por el Gobierno. A pesar de las últimas sanciones adoptadas por Washington para aumentar la presión sobre la isla.

«Los verdugos parecen haber escogido los jueves para hacer públicas sus listas negras con nombres de personas e instituciones cuyo único delito es servir a Cuba, enfrentando el bloqueo genocida», ha lamentado Díaz-Canel en un mensaje difundido en redes sociales.

«Sabremos resistir y vencer. Y Estados Unidos quedará en la vergonzosa lista de genocidas». Es lo que ha dicho el presidente tras conocerse el jueves el anuncio del Departamento del Tesoro sobre las sanciones.

La víspera, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, denunció que estas sanciones responden al «propósito deliberado» de Estados Unidos de dañar la economía de la isla e impedir que las autoridades brinden los servicios básicos a la población.

Sanciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso ese mismo día sanciones contra tres personas y nueve empresas y entidades de Cuba. Incluido el Ministerio de Construcción.

También han sido sancionadas cuatro empresas del sector metalúrgico y mineral de Cuba que operan «en beneficio del régimen», de acuerdo a Washington. Son Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba y Empresa de níquel comandante Ernesto Che Guevara.

A finales de enero, Washington autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba. Y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, una medida que ha agravado la escasez de combustible en la isla.