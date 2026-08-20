Televisión Canaria ofrece un nuevo episodio a las 22:10 horas con un recorrido por historias poco conocidas que conectan Canarias con Europa

Televisión Canaria emite este viernes 21 de agosto, a las 22:10 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, la serie que explora la historia y la identidad de Canarias a través de personajes, lugares y episodios que permiten descubrir el Archipiélago desde nuevas perspectivas.

‘Identidades’ viaja este viernes por las huellas de los guanches en las cortes europeas

Bajo el título ‘Guanches en las cortes europeas’, el programa propone un viaje por algunos capítulos poco conocidos de la historia de Canarias y su relación con Europa. La entrega recorrerá lugares como Almazán y Venecia para seguir el rastro de personajes singulares y recuperar historias que reflejan la presencia de las islas en los grandes relatos europeos.

Entre ellas destaca la figura de Petrus Gonsalvus, cuya vida ha sido vinculada al imaginario de ‘La Bella y la Bestia’, así como la del llamado mencey sin nombre, trasladado hasta la República de Venecia a finales del siglo XV.

El capítulo se acerca también a historias de mujeres con poder, linajes insulares e hidalgos pobres, mostrando las distintas formas en las que Canarias estuvo conectada con la realidad política, social y cultural europea.

Entrevistas y localizaciones históricas

A través de entrevistas, localizaciones históricas y una cuidada narración visual, ‘Identidades’ aborda estas historias desde una mirada rigurosa y cercana, poniendo el foco en sus protagonistas y en las conexiones que permiten comprender mejor la huella de Canarias fuera de las islas.

La serie está conducida por el músico y divulgador Benito Cabrera y los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera.

‘Identidades’, que se emite cada viernes en Televisión Canaria y está disponible también en Canarias Play, establece un diálogo entre el pasado y el presente combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia, la cultura y el patrimonio de Canarias a todos los públicos.