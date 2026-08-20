La serie documental ahonda a las 21:30 horas en la historia de esta mujer de 93 años que representa a las canarias que sostuvieron sus familias durante el siglo XX desde el trabajo, el sacrificio y el amor

Televisión Canaria emite este viernes 21 de agosto a las 21:30 horas un nuevo episodio de la serie documental ‘Madre’. En esta ocasión, la periodista Alicia Suárez viaja hasta Lanzarote para acercar al público la historia de Olimpia, una mujer de 93 años que representa la memoria viva de una generación de mujeres canarias y que, a través de una vida de trabajo, sacrificio y entrega a su familia, encarna el espíritu costumbrista, austero y luminoso de la isla.

Nacida en Tías y segunda de ocho hermanos, Olimpia asumió desde niña responsabilidades familiares y trabajo en el campo. “De pequeña no me dejaban ni jugar”, comenta Olimpia, la gran matriarca de esta temporada, la de mayor edad, y quizá también la que mejor encarna el espíritu costumbrista, austero y luminoso de Lanzarote

A los quince años comenzó su noviazgo con Gregorio, con quien se casó en 1956 y la boda fue humilde: “500 pesetas de dulces, la iglesia y poco más”, recuerda. Mientras él pasaba largas temporadas embarcado, ella sacó adelante a sus ocho hijos, trabajó en el campo y puso en marcha una tienda de aceite y vinagre para contribuir a la economía familiar.

La llegada de Mila, su hija pequeña, con síndrome de Down, supuso un nuevo desafío. En una época en la que muchos niños con discapacidad eran apartados de la vida social, en casa de esta madre conejera fue siempre “una más”, apunta Olimpia, quien afrontó numerosos viajes a Gran Canaria para acceder a la atención médica que necesitaba.

Olimpia, la matriarca que encarna el alma costumbrista de Lanzarote, este viernes en ‘Madre’

Homenaje

Hoy, convertida en matriarca de una familia formada por más de una veintena de nietos y bisnietos, Olimpia continúa siendo el centro de la familia. Su historia es también la de tantas mujeres que, desde el anonimato, sostuvieron sus hogares y contribuyeron a construir la sociedad canaria del siglo XX.

El episodio rinde homenaje a estas mujeres y recupera, a través del testimonio de Olimpia y de su familia, una parte de la memoria social de Canarias marcada por el trabajo, el sacrificio, los cuidados y el amor familiar.

‘Madre’ no solo retrata vidas admirables; también cumple una función didáctica esencial. El programa, que conduce cada semana la periodista Alicia Suárez, se convierte en un vehículo de transmisión de valores como la fortaleza, la educación y el amor familiar.