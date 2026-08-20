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Granada vuelve a registrar varios terremotos de madrugada

RTVC / EFE
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La Junta de Andalucía mantiene activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico por la sucesión de temblores desde la madrugada del pasado sábado

Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada este martes. EFE/Pepe Torres.
Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada. EFE/Pepe Torres.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos durante la madrugada de este jueves en diferentes localidades de Granada, el más destacado uno de intensidad 3,4 y epicentro en Dílar (Granada), que volvió a despertar a los vecinos.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha situado el temblor de Dílar a las 2:15 horas y a 5 kilómetros de profundidad.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido por este seísmo llamadas desde Granada capital, y desde las localidades de Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no constan nuevos daños.

Al temblor, el principal de la madrugada, se han sumado otros cinco concentrados entre las 2:28 y las 6:28 de este jueves, con intensidades de hasta 2,2, y epicentro en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar.

Esos seis temblores se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a la 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Desde entonces, la Junta de Andalucía mantiene activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico.

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