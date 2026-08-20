La mujer fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en un suceso que se produjo en la tarde de este miércoles, alrededor de las 19:00 horas, en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife

Playa de Las Teresitas. Imagen de recurso Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de unos 60 años ha fallecido este miércoles después de ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

El suceso tuvo lugar a las 18:57 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas que informaban de que una mujer había sido rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria.

Tras recibir la alerta, el 112 activó a los servicios de rescate, sanitarios y de seguridad. El personal de socorrismo de Cruz Roja, encargado de la vigilancia de la playa, se desplazó hasta el lugar y continuó con las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar que habían iniciado previamente varias personas presentes en la zona.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada. A su llegada, el personal sanitario continuó con técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar durante la asistencia a la afectada, aunque finalmente no pudo recuperarla y confirmó su fallecimiento.

Hasta la playa de Las Teresitas también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo de emergencia y se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

El incidente vuelve a poner de relieve la importancia de la rápida actuación de los servicios de socorrismo y de emergencia ante situaciones de parada cardiorrespiratoria en el medio acuático.