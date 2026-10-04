Las cinco propuestas finalistas para el cartel del Carnaval 2027 se podrán votar del 5 al 12 de octubre y la obra ganadora recibirá un premio de 12.000 euros

Santa Cruz abre la votación para elegir el cartel del Carnaval 2027. Ayuntamiento SCDT

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá este lunes, a partir de las 19:30 horas, la votación popular para elegir el cartel anunciador del Carnaval 2027, dedicado este año a ‘Roma Eterna: el imperio del Carnaval’.

El jurado ha seleccionado cinco propuestas finalistas de las 41 obras presentadas al concurso, cuyos autores son Ayoze Felipe Gómez, Eduardo Puyol, Juliana Serrano, Lucía Casanova y Nareme Melián.

La votación estará disponible entre el 5 y el 12 de octubre a través de la página web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Cada persona podrá emitir un único voto por su propuesta favorita y la obra que consiga el mayor número de apoyos se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2027.

Un premio de 12.000 euros

En cuanto al autor o autora del cartel, ganador recibirá un premio de 12.000 euros, mientras que cada uno de los cinco finalistas contará con una dotación de 1.000 euros.

La presentación del cartel ganador marcará el inicio oficial del Carnaval 2027 de Santa Cruz de Tenerife, cuya gala inaugural está prevista para el próximo 22 de enero.

El concurso vuelve así a implicar a la ciudadanía en la elección de la imagen que representará una de las principales fiestas de la capital tinerfeña.