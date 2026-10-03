La programación del sábado de Plenilunio incluye propuestas gastronómicas, talleres infantiles, conciertos y actividades en museos y espacios emblemáticos de la capital, hasta completar una veintena de escenarios

Plenilunio Santa Cruz ha inaugurado este sábado en el parque García Sanabria su decimoctava edición, con una programación que contempla propuestas culturales, musicales, infantiles y de ocio. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante el acto inaugural celebrado en Le Good Market, donde explicó que “tras el éxito de jornada de este viernes con el espectáculo de drones y la actividad en el Templo Masónico, hoy afrontamos el segundo día de Plenilunio con propuestas de ocio, cultura, deportes y gastronomía que suponen un aliciente para el tejido comercial y de restauración, ya que atrae a miles de visitantes”.

Plenilunio Santa Cruz 2026

Los 4 elementos

Bermúdez destacó que se trata de “una jornada intensa, donde el aire, el fuego, el agua y la tierra se darán vida a la temática de ‘Los 4 elementos’, con una programación muy amplia, de día y de noche”. Añadió que es “una jornada repleta de posibilidades, con hitos imperdibles como Le Good Market en el parque García Sanabria, las ludotecas y actividades infantiles en la plaza del Príncipe, parque Bulevar y alameda del Duque Santa Elena, las actividades en el Museo Histórico Militar de Almeyda o la apertura del Palacio de Capitanía, entre otros”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, subrayó que “la clave para disfrutar Plenilunio es dejarse llevar por una programación diversa pensada para todos los públicos, diseñada para recorrer y dinamizar cada rincón de la ciudad”. Según la edil, “Plenilunio Santa Cruz es una propuesta que pretende ser una invitación a vivir nuestra ciudad, pero no es sólo emoción, también es economía”.

Plenilunio Santa Cruz 2026

Impacto económico

“La edición del año pasado generó un impacto económico de casi tres millones de euros en Santa Cruz” informó Pérez. Explicó que “cada persona que nos visitó gastó, de media, 54 euros y casi la mitad fue en nuestros bares y restaurantes, alcanzando cerca de los dos millones de euros de gasto en el comercio y la hostelería de la capital, pero detrás de cada una de esas cifras hay una caja que se abre, una terraza que se llena y alguien que trabaja, hay familias que viven de esta ciudad y por eso, tenemos la obligación de devolverles ese esfuerzo”.

“Para eso existe Plenilunio, para convertir la cultura en vida en la calle, y la vida en la calle en empleo, en actividad y en futuro, un futuro que escribiremos siendo Capital Española de la Gastronomía 2027” recalcó Pérez.

Igualmente, Pérez incidió en que el domingo cuentan además “con el Bono Consumo domingo, que permitirá reforzar ese empujón que le damos al sector comercial y de la restauración con eventos como este, fomentando las compras en establecimientos comerciales de la ciudad”.

Plenilunio Santa Cruz 2026

Más de un centenar de actividades para todos los públicos

El Museo Histórico Militar Cuartel de Almeyda desarrollará numerosas actividades hasta las 22:00 horas, y entre las que sobresalen, habrá un taller de escritura con pluma a las 17:00 horas o los de modelismo estático y juegos Warhammer que se desarrollarán a lo largo del día, mientras que la Banda municipal de Música actuará a las 19:00 horas. La programación de este espacio se complementa con talleres y recreaciones históricas entre las que destacan la de RECON 25 a las 18:00 horas.

Por su parte, el Museo de la Naturaleza y la Arqueología ofrecerá un taller de bordado contemporáneo, a las 16:00 horas, además de varias visitas guiadas a la exposición ‘Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias’ a las 17:00 y a las 18:00 horas, con una duración aproximada de 45 minutos cada sesión. Las personas interesadas en participar en estas actividades pueden inscribirse a través de la web. Además, el museo tendrá entrada gratuita hasta las 19:00 horas.

Durante el día

Igualmente, el Palacio de Capitanía General del Mando de Canarias celebrará una jornada de puertas abiertas hasta las 20:00 horas, mientras que en el Templo Masónico se celebrará una sesión de ‘Misterio en el Templo’, a las 21:30 horas. Por su parte, el Cementerio de San Rafael y San Roque acogerá las visitas guiadas teatralizadas ‘Doblones para la eternidad’, a las 17:00 y 19:00 horas. Las personas interesadas en asistir a las sesiones del Cementerio de San Rafael y San Roque pueden inscribirse a través del enlace que encontrarán en la actividad en la web.

El Museo de Bellas Artes ampliará su horario hasta las 20:00 horas, mientras que en la Rambla de Santa Cruz, entre la plaza de La Paz y la plaza de Toros, se celebrarán actividades infantiles hasta las 14:00 horas como los talleres ‘Elemento Aire’, con propuestas relacionadas con las cometas, molinillos, móviles de viento, personalización de abanicos y origami creativo.

Más actividades

El Parque Bulevar acogerá, hasta las 20:00 horas, castillos hinchables, juegos deportivos y talleres creativos, mientras que en la plaza del Príncipe y la zona peatonal de Valentín Sanz se instalará, hasta las 20:00 horas, una ludoteca dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años, además de diferentes zonas de talleres y un espacio específico para la primera infancia, así como el Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz (ARTEFE), que podrá visitarse hasta las 20:00 horas. Igualmente, en la Alameda del Duque de Santa Elena se instalará una macro-ludoteca, hasta las 20:00 horas, con hinchables, camas elásticas, juegos deportivos, talleres temáticos y diferentes actividades familiares.

Otra de las novedades será la actividad El Suelo es Lava, que se instalará en el parque Bulevar, y será un espacio que acogerá una zona de juego interactivo y dinámico, que estará disponible el sábado y el domingo, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, donde pequeños y jóvenes podrán participar en diferentes retos grupales y de habilidad física.

Emento Tierra

El Parque García Sanabria acogerá durante toda la jornada del sábado, hasta las 23:59 horas, Le Good Market ‘Elemento Tierra’, mientras que en la plaza de La Candelaria se instalará el mercadillo tradicional canario ‘Elemento Aire’. La oferta de ocio se completará en la explanada peatonal de la avenida Marítima, junto al parque infantil La Gesta, con un rocódromo, una tirolina y una rampa de skate y BMX, disponibles de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Ya para la noche, la música y las propuestas temáticas tomarán las calles. De esta manera, de 19:30 a 23:45 horas, el escenario de la avenida Marítima ofrecerá conciertos de ritmos urbanos con Santora DJ, Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya, mientras que en el Mercado de Nuestra Señora de África tendrán lugar actuaciones musicales de 20:00 a 23:59 horas. La propuesta de dinamización se complementará con el pasacalles luminoso ‘Los 4 Elementos’ que recorrerá el centro de la ciudad de 20:00 a 22:00 horas, así como diversas itinerancias a lo largo del sábado.

Programación domingo, 4 de octubre

La programación de Plenilunio para este domingo comenzará con el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), de 10:00 a 17:00 horas y su entrada volverá a ser gratuita. Además, se realizarán dos sesiones de talleres de automaquillaje de catrinas, a las 11:00 y a las 12:30 horas, y dos visitas guiadas a la exposición ‘Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias’, a las 10:30 y a las 11:30 horas. Las personas interesadas en participar en las actividades pueden inscribirse a través de la web.

El Museo de Bellas Artes también ampliará su horario de apertura desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas, mientras que el TEA acogerá, a partir de las 12:00 horas, la exposición ‘Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry’. Asimismo, El Museo Histórico Militar de Canarias Fuerte de Almeyda celebrará, entre las 10:00 a 14:00 horas, un encuentro de Vehículos Clásicos Militares.

Por su parte, el Cementerio de San Rafael y San Roque volverán a acoger las visitas guiadas teatralizadas ‘Doblones para la eternidad’, que tendrán lugar a las 12:30 y a las 17:00 horas. Las personas interesadas en asistir a las sesiones pueden inscribirse en el enlace que encontrarán en la actividad en la web.

En la calle

Asimismo, en el Parque García Sanabria se podrá visitar Le Good Market ‘Elemento Tierra’, de 11:00 a 20:00 horas, mientras que en la plaza de La Candelaria se instalará el mercadillo tradicional canario ‘Elemento Aire’, en el mismo horario. El Parque Bulevar albergará hinchables, juegos deportivos y talleres creativos de 11:00 a 20:00 horas, mientras que en la plaza del Príncipe y la zona peatonal de Valentín Sanz continuará instalado, en el mismo horario, una ludoteca dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años, además de diferentes zonas de talleres y un espacio específico para la primera infancia. En esta misma ubicación, podrá visitarse, de 11:00 a 20:00 horas, el Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz (ARTEFE).

Este domingo, en la Alameda del Duque de Santa Elena se podrá disfrutar de nuevo de una macro-ludoteca, de 11:00 a 20:00 horas, con hinchables, camas elásticas, juegos deportivos, talleres temáticos y diferentes actividades familiares, mientras que la actividad ‘El Suelo es Lava’ instalada en el Parque Bulevar, se podrá visitar de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Además, la explanada peatonal de la avenida Marítima, junto al parque infantil La Gesta, seguirá ofreciendo un rocódromo, una tirolina y una rampa de skate y BMX, disponibles de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

La programación del domingo se complementará con las actuaciones itinerantes de comparsas, que recorrerán la calle La Rosa, de 11:30 a 12:30 horas, y las calles principales de la ciudad, de 12:00 a 14:00 horas.