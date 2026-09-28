Villaverde Norte SD vs CD Mensajero | J5 Tercera Federación 26-27

Villaverde Norte SD vs CD Mensajero. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 3 de octubre. Partido correspondiente a la J5 de la Tercera Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Villaverde Norte SD y CD Mensajero se enfrentan este sábado 3 de octubre, a partir de las 16:15 (hora canaria) en el Campo de Fútbol Doña Julita. Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo 12 de la Tercera Federación.

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El Villaverde Norte SD y el CD Mensajero se preparan para afrontar una nueva jornada de competición con un duelo que se disputará este sábado 3 de octubre.

El encuentro, correspondiente a la jornada 5 del Grupo 12 de la Tercera Federación, tendrá lugar en el Campo de Fútbol Doña Julita, escenario en el que ambos conjuntos buscarán sumar los tres puntos.

El balón comenzará a rodar a las 16:15 horas (hora canaria), en un partido que enfrentará a dos equipos con el objetivo de seguir avanzando en la competición.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 3 de octubre la retransmisión en directo del encuentro de la 5ª jornada del grupo 12 de la Tercera Federación entre el Villaverde Norte SD y el CD Mensajero.

La retransmisión podía seguirse en directo por Canarias Play, rtvc.es y el canal de YouTube Deportes.

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