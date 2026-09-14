InicioNoticiasDeportes

Clasificación Tercera Federación Canarias 2026/2027

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google
Tercera Federación banner web RTVC

RTVC te ofrece la clasificación actualizada del grupo canario de Tercera Federación, temporada 2026/2027. Consulta puntos, goles a favor y en contra, y la posición de cada equipo canario tras cada jornada disputada.

Consulta también el calendario completo y los resultados de cada jornada.

EQUIPOPTPJPGPEPPGFGC
1Chatur San Fernando3110030
2Estrella CF3110031
3UD Las Palmas C3110020
4Panadería Pulido San Mateo3110021
5Real Unión Tenerife3110010
6San Bartolomé3110010
7CD Mensajero3110010
8UD Añaza 1101000
9Villa Santa Brígida1101000
10CD San Miguel0100011
11UD Lanzarote0100011
12CD Marino0100112
13CD Tenerife C0100101
14UD Los Llanos de Aridane0100101
15Unión Sur Yaiza0100101
16Villaverde Norte SD0100113
17UD Playas de Sotavento0100102
18CD Laguna0100103

🟢 Zona de ascenso directo Segunda Federación · ⚪ Zona de playoff a Segunda Federación · 🔴 Zona de descenso

FAQ

¿Cada cuánto se actualiza esta clasificación?

Esta tabla se actualiza tras cada jornada disputada por RTVC.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS RELACIONADAS