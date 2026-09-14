RTVC te ofrece la clasificación actualizada del grupo canario de Tercera Federación, temporada 2026/2027. Consulta puntos, goles a favor y en contra, y la posición de cada equipo canario tras cada jornada disputada.
Consulta también el calendario completo y los resultados de cada jornada.
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|1
|Chatur San Fernando
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|2
|Estrella CF
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|UD Las Palmas C
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|Panadería Pulido San Mateo
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|5
|Real Unión Tenerife
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|San Bartolomé
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|CD Mensajero
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|8
|UD Añaza
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|9
|Villa Santa Brígida
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|10
|CD San Miguel
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|11
|UD Lanzarote
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|12
|CD Marino
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|13
|CD Tenerife C
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|14
|UD Los Llanos de Aridane
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|Unión Sur Yaiza
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|16
|Villaverde Norte SD
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|17
|UD Playas de Sotavento
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|18
|CD Laguna
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|3
🟢 Zona de ascenso directo Segunda Federación · ⚪ Zona de playoff a Segunda Federación · 🔴 Zona de descenso
FAQ
Esta tabla se actualiza tras cada jornada disputada por RTVC.