Llegan tres embarcaciones a Lanzarote con 241 migrantes a bordo

Los migrantes que han llegado a bordo de estas tres embarcaciones se encuentran en buen estado de salud general y no se han necesitado derivaciones a centros hospitalarios

Migrantes rescatados este jueves, 20 de agosto de 2026, en Lanzarote. Imagen RTVC

Lanzarote ha registrado la llegada de tres embarcaciones con un total de 241 migrantes en las últimas horas. La última embarcación arribó a primeras horas de este jueves al puerto de Arrecife con 105 hombres, de origen subsahariano y magrebí.

Durante la madrugada, la Salvamar Acrux localizó una segunda embarcación con 91 personas a bordo, entre ellas 79 hombres, diez mujeres y dos menores. Esta patera llegó a Arrecife alrededor de las 02:00 horas.

Además, los servicios de Salvamento Marítimo interceptaron una tercera embarcación en la que viajaban 45 migrantes, entre ellos cuatro mujeres y nueve menores. También en este caso fue la Salvamar Acrux la encargada de intervenir.

Según las primeras informaciones, todos los migrantes se encuentran en buen estado de salud y no ha sido necesario realizar derivaciones a centros hospitalarios.

Las tres llegadas se producen en un nuevo episodio de la ruta migratoria hacia Canarias, con Lanzarote como uno de los principales puntos de entrada al archipiélago debido a su proximidad con la costa africana.