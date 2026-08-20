Llegan tres embarcaciones a Lanzarote con 241 migrantes a bordo

Los migrantes que han llegado a bordo de estas tres embarcaciones se encuentran en buen estado de salud general y no se han necesitado derivaciones a centros hospitalarios
Lanzarote ha registrado la llegada de tres embarcaciones con un total de 241 migrantes en las últimas horas. La última embarcación arribó a primeras horas de este jueves al puerto de Arrecife con 105 hombres, de origen subsahariano y magrebí.
Durante la madrugada, la Salvamar Acrux localizó una segunda embarcación con 91 personas a bordo, entre ellas 79 hombres, diez mujeres y dos menores. Esta patera llegó a Arrecife alrededor de las 02:00 horas.
Además, los servicios de Salvamento Marítimo interceptaron una tercera embarcación en la que viajaban 45 migrantes, entre ellos cuatro mujeres y nueve menores. También en este caso fue la Salvamar Acrux la encargada de intervenir.
Según las primeras informaciones, todos los migrantes se encuentran en buen estado de salud y no ha sido necesario realizar derivaciones a centros hospitalarios.
Las tres llegadas se producen en un nuevo episodio de la ruta migratoria hacia Canarias, con Lanzarote como uno de los principales puntos de entrada al archipiélago debido a su proximidad con la costa africana.