A juicio los trabajadores que supuestamente vejaron y maltrataron a mayores en Tías

Un juzgado de Arrecife investiga posibles delitos contra la integridad moral y trato denigrante a residentes del centro Amavir Tías, en Lanzarote

La investigación sobre el supuesto maltrato a residentes del centro de mayores Amavir Tías, en Lanzarote, sigue adelante. Un juzgado de Arrecife ha citado a declarar como investigados a varios trabajadores supuestamente relacionados con los hechos. El caso surgió después de que salieran a la luz varios vídeos e imágenes. Los propios trabajadores del centro habrían grabado y difundido ese material. La Justicia investiga ahora posibles delitos contra la integridad moral y un supuesto trato denigrante hacia los usuarios de la residencia.

Residencia de mayores de Tías gestionada por Amavir. Imagen RTVC

Investigados y testigos declaran en Arrecife

Algunos investigados y testigos han acudido este lunes al Tribunal de Instancia de Arrecife para prestar declaración. José Torres, uno de los denunciantes, explicó ante el juzgado cómo conoció los hechos. También relató las averiguaciones que realizó antes de poner el caso en conocimiento de la Justicia.

«Le he expuesto cómo me he enterado de la situación y cómo fue el transcurso de toda la investigación propia que hicimos entre el familiar, yo y los trabajadores que acudieron a mí», señaló tras declarar. Los denunciantes mantienen ahora la esperanza de que la investigación permita esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

Los trabajadores rechazan acusaciones generalizadas

La investigación judicial se centra en posibles delitos contra la integridad moral y en un supuesto trato denigrante a usuarios de la residencia. El procedimiento deberá determinar ahora la participación de cada uno de los trabajadores investigados y aclarar las circunstancias en las que se grabaron las imágenes.

Parte de la plantilla también reclama que el caso no provoque una estigmatización de todos los trabajadores de Amavir Tías.

Los empleados piden que no se generalicen las acusaciones de maltrato y que se diferencie entre las personas investigadas y el resto de profesionales que trabajan en la residencia. La investigación judicial continúa abierta.